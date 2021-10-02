Ağrı'da bir araçta yapılan aramada 6 kilo 360 gram metamfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince bir araçta arama yapıldı.
Araçta 6 paketin içerisine gizlenmiş 6 kilo 360 gram metamfetamin ele geçiren ekipler, sürücü E.Ö'yü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı E.Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ağrı'da aracında uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı - Son Dakika