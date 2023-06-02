Ağrı'da araçta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Ağrı'da araçta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Ağrı'da araçta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

02.06.2023 22:48

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde durumundan şüphelenilen bir araçta yapılan aramada 3 adet tabanca, 1 av tüfeği, 2 kalaşnikof AK-47 şarjörü ve çok sayıda fişek bulundu. Gözaltına alınan 4 kişiden biri adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğerleri serbest bırakılmadı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta 3 adet tabanca, 1 av tüfeği, 2 Kalaşnikof AK-47 şarjörü ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Doğubayazıt Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Koçkıran Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. İçerisinde M.S. ile Ş.T isimli şahısların bulunduğu araçta arama yapan ekipler, araçta 10 kutu içerisinde 500 adet fişek ile streç filme sarılı şüpheli bir paket buldu.

ŞÜPHELİ PAKET BOMBA İMHA UZMANIYLA AÇILDI

Bomba imha uzmanı nezaretinde paketi açan ekipler, paketin içerisinde de 100 liralık sahte banknotlar, fişekler, 2 kalaşnikof AK-47 şarjörü, 1 av tüfeği, 3 tabanca, çok sayıda fişek ve mermi ele geçirdi. Araçtaki 2 kişiyi ve bu kişilerle bağlantılı olduğu belirlenen M.B. ile H.F'yi gözaltına alan polis ekipleri, şahısları emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti. Adliyeye sevk edilen şahıslardan H.F. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken Ş.T, M.S. ve M.B. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA
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Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da araçta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da araçta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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