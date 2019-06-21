Ağrı'da aranan cinayet zanlısı Aydın'da yakalandı
32 dakika önce
Ağrı'da cinayet işlediği iddiasıyla aranan zanlı Aydın'ın Söke ilçesinde yakalandı.
Ağrı
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:25 Kaynak: AA
'da cinayet işlediği iddiasıyla aranan zanlı Aydın
'ın Söke
ilçesinde yakalandı.
Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında adam öldürme suçundan yakalama kararı bulunan H.K'nin (54) Konak
Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.
Adrese operasyon düzenleyen ekipler zanlıyı yakaladı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen H.K tutuklandı.
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