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Ağrı'da araziye bırakılan 2 çuvalda 51 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Ağrı'da araziye bırakılan 2 çuvalda 51 kilogram eroin ele geçirildi

18.06.2021 18:22
Ağrı'da araziye bırakılan 2 çuvalda 51 kilogram eroin ele geçirildi, System.String[]

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekipleri, araziye bırakılan 2 çuvalda 51 kilogram eroin buldu.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarma ekipleri, araziye bırakılan 2 çuvalda 51 kilogram eroin buldu.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptıkları istihbarat çalışmaları sonucunda, Hasankeyf Mahallesi'nde arazide uyuşturucu olduğu bilgisini aldı.

Bölgede arama yapan ekipler, 2 çuvalda 101 paket halinde 51 kilogram eroin ele geçirdi.

Jandarma, şüphelileri yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Ağrı'da araziye bırakılan 2 çuvalda 51 kilogram eroin ele geçirildi

Doğubeyazıt, Jandarma, Eroin, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da araziye bırakılan 2 çuvalda 51 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika


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