Son Dakika Haberleri: Ağrı'da asfalt çalışmaları devam ediyor
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Ağrı'da asfalt çalışmaları devam ediyor

4 dakika önce

Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde başlatılan asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Ağrı'da asfalt çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde başlatılan asfaltlama çalışmaları devam ediyor.


Hürriyet Mahallesi ile Doktor Yaşar Eryılmaz caddesinde gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmalarının yanı sıra belirli yollarda sıcak asfalt ile onarım çalışması gerçekleştiriliyor.


Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatı ile belediyenin kendi imkanlarıyla temin ettiği araç ve ekipmanlarla gerçekleştirilen asfalt serimi, kent merkezinde tahrip olmuş ve çalışma gerektiren yollar tamamlanana kadar devam edecek.


Ağrı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada çalışmaların mevsim şartları el verdiği sürece devam edeceği bildirildi. - AĞRI

Fen İşleri Müdürlüğü, Hürriyet Mahallesi, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:28 Kaynak: İHA
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