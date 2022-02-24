Ağrı'da asfalt yüklü TIR, alev alev yandı - Son Dakika
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Ağrı'da asfalt yüklü TIR, alev alev yandı

24.02.2022 11:09
Ağrı'da asfalt yüklü TIR, alev alev yandı

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Sınır Kapısı yolunda, asfalt yüklü TIR'da çıkan yangın, itfaiye ekibince söndürüldü.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Sınır Kapısı yolunda, asfalt yüklü TIR'da çıkan yangın, itfaiye ekibince söndürüldü. TIR, asfalt yüküyle kullanılamaz hale geldi.

Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Sınır Kapısı yolundaki TIR parkı yakınlarında, dün akşam seyir halindeki asfalt yüklü TIR'da henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sürücünün yol kenarına çektiği TIR'ın yemek yapılan bölümünde başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye gelen Doğubayazıt Belediyesi'nin itfaiye ekipleri, alevleri söndürdü. TIR, üzerindeki asfalt yüküyle yanarak kullanılamaz hale geldi.


Ağrı'da asfalt yüklü TIR, alev alev yandı
Ağrı'da asfalt yüklü TIR, alev alev yandı
Ağrı'da asfalt yüklü TIR, alev alev yandı
Ağrı'da asfalt yüklü TIR, alev alev yandı
Ağrı'da asfalt yüklü TIR, alev alev yandı
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Gürbulak Sınır Kapısı, Doğubeyazıt, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ağrı'da asfalt yüklü TIR, alev alev yandı - Son Dakika


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