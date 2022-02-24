AĞRI'DA ASFALT YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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AĞRI'DA ASFALT YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI

24.02.2022 11:13

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Sınır Kapısı yolu üzerinde yanan asfalt yüklü TIR, kül oldu.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Sınır Kapısı yolu üzerinde yanan asfalt yüklü TIR, kül oldu.

Dün akşam saatlerinde meydana gelen yangın, Doğubayazıt ilçesi Gürbulak Sınır Kapısı yolundaki TIR parkı yakınlarında meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen seyir halindeki asfalt yüklü Türk plakalı TIR, şoförlerin yemek yaptığı bölüm olan termokin kısmından alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın TIR'ı kül etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine giden Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye ekipleri yangına müdahale etsede, alsfalt yüklü TIR üzerindeki asfaltta birlikte kullanılmaz hale geldi.

AĞRI'DA ASFALT YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI
AĞRI'DA ASFALT YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI
AĞRI'DA ASFALT YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI

YORUMLAR
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Ağrı'da asfalt yüklü TIR, alev alev yandı Ağrı'da asfalt yüklü TIR, alev alev yandı Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev alev yandı Seyir halindeki otomobilin motor kısmı alev alev yandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Gürbulak Sınır Kapısı, Doğubeyazıt, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AĞRI'DA ASFALT YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


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