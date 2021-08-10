Son dakika: Asfalt zifti birikintisine düşen köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yol kenarındaki asfalt zifti birikintisine düşen köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Doğubayazıt-Ağrı kara yolunun kenarında asfalt zifti birikintisinde bir köpeğin mahsur kaldığını görenler durumu Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.
Katılaşması nedeniyle pürmüz ile zifti ısıtan ekipler, 2 saatlik çalışmayla kurtardıkları köpeği belediye bünyesindeki hayvan barınağına teslim etti.
Yaralı köpeğin burada tedavi altına alındığı belirtildi.
Kaynak: AA
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