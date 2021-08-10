Son dakika: Asfalt zifti birikintisine düşen köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Yaralı köpeğin burada tedavi altına alındığı belirtildi.

Katılaşması nedeniyle pürmüz ile zifti ısıtan ekipler, 2 saatlik çalışmayla kurtardıkları köpeği belediye bünyesindeki hayvan barınağına teslim etti.

Olay yerine gelen ekipler, köpeği kurtarmak için çalışma başlattı.

Doğubayazıt-Ağrı kara yolunun kenarında asfalt zifti birikintisinde bir köpeğin mahsur kaldığını görenler durumu Doğubayazıt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

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