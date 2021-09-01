Aşılamada mavi kategori hedefleniyor - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "sarı" kategoride bulunan Ağrı'da aşılanma oranının arttırılması için sağlık ekipleri yoğun mesai yapıyor.

Valilik koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğünce doktor, hemşire, ebe ve 112 Acil Sağlık çalışanlarından oluşturulan mobil sağlık ekipleri, nüfusunun büyük bir bölümünün kırsalda yaşadığı kentte aşı çalışmasını aralıksız sürdürüyor.

Ekipler haftanın 7 günü il ve ilçelerdeki işlek caddelerde kurulan çadırlar ile sağlık kurumlarında vatandaşların aşısını yapıyor.

Kırsalda gittikleri köylerde vatandaşları taziyeevi ve cami önlerinde aşılayan ekipler, çekinceleri bulunanları ikna edip aşı olmalarını sağlıyor.

Aşı hizmetini engelli ve hastaların ayaklarına da götüren ekipler, kentin "mavi" kategoriye dönmesi için yoğun çalışma yürütüyor.

İl Sağlık Müdürü Coşkun Daharlı, AA muhabirine, kentte vaka sayılarının yüksek, aşı oranının ise diğer illere göre biraz daha düşük olduğunu söyledi.

Aşı oranını artırmak için çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Daharlı, şöyle konuştu:

"60 mobil ekip, 13 çadırımız ve 6 kontrol nokramızda bugün iyi bir aşı oranına ulaşacağız. Bu ekiplerimiz il genelinde hane hane ve köy köy gezerek aşılma yapıyordu. Bugün farkındalık oluşturmak amacıyla aşı organizasyonu yaptık. 4 gün içerisinde ilimizi 'mavi' kategoriye getirmeyi hedefliyoruz. Vaka sayılarımızın yüksek olması ve aşı oranımızın düşük olması nedeniyle hastanelerimizin yoğun bakımları ve diğer servislerde doluluk oranı yüksek. Biz de bu durumu düzeltmek için aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz."

Daharlı, Ağrı'nın Türkiye'de en fazla aşı oranına sahip il olması için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, 40-44 yaş aralığında vefatların fazla olduğunu ve bu kesimin bir an öce aşı olması gerektiğini dile getirdi.

Vatandaşların aşı olma noktasındaki çekince ve dirençlerinin kırıldığını aktaran Daharlı, şunları kaydetti:

"Yoğun bakımlarımızın yüzde 95'i aşısız ya da aşılarını tamamlamamış vatandaşlarımızdan oluşuyor. Yaklaşık bir ay içerisinde yaş aralığımız düşmekte ve özellikle genç hastalarımızı yoğun bakımlarda görmekteyiz. Bunda Delta mutasyonunun da etkisi var. Gençlerimiz de aşı olmayı biraz erteleme ve zaman geçirme durumu var. İlimizde aşı algısı kırıldı. Aşılama oranında hızlı bir artış başladı. Sahada 79 mobil ekibimiz çalışıyor. Aşı sayımız 380 bini buldu. Bu sayının 220 bini birinci doz ve geriye kalan sayı ise ikinci ve üçüncü dozdan oluşuyor. Birinci doz aşılama oranımız yüzde 68'dir. Bu çalışmalarımızla 4 gün içerisinde 'mavi' kategoriye geçmeyi amaçlıyoruz."