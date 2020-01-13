Ağrı'da aşırı soğuklarda tırların yakıt depoları dondu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da aşırı soğuklarda tırların yakıt depoları dondu - Son Dakika

Ağrı'da aşırı soğuklarda tırların yakıt depoları dondu

6 saat önce

Naylonla örtülen ve çevresine limonata kutuları bırakılan minibüs Yakıt depoları donan ve çalışmayan tırlar Vatandaşların tırları çalıştırmak için çaba sarf etmesi Genel görüntüler Garaja konulan ve elektrikli ısıtıcı ile ısıtılan tır Tır sürücüsü Cengiz Özdemir ile röportaj Donan...

Naylonla örtülen ve çevresine limonata kutuları bırakılan minibüs

Yakıt depoları donan ve çalışmayan tırlar

Vatandaşların tırları çalıştırmak için çaba sarf etmesi

Genel görüntüler

Garaja konulan ve elektrikli ısıtıcı ile ısıtılan tır

Tır sürücüsü Cengiz Özdemir ile röportaj

Donan derelerden görüntü

AĞRI - Ağrı'da etkili olan soğuk hava nedeniyle yol kenarında park etmiş tırların yakıt depoları dondu.

Kentte gece etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle park halindeki tırlarının yakıt depoları ve filtreleri donan şoförler, sıcak su kullanarak ya da ateş yakıp araçlarını çalıştırmak için çaba harcadı.

Bazı şoförler de tırlarını garaja çekip elektrikli ısıtıcılarla soğuktan korumaya çalıştı.

Derelerin de kısmen buz tuttuğu kentte, bir vatandaşın minibüsünü soğuktan korumak için naylon parçalarıyla sarmaya çalışması dikkat çekti.

Aracının yakıt deposu donan tır şoförlerinden Cengiz Özdemir, havaların çok soğuk olduğunu ve aracını çalıştırabilmek için sıcak su kullandığını ve ateş yaktığını söyledi.

Ağrı'da aşırı soğuklarda tırların yakıt depoları dondu

Cengiz Özdemir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 10:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Florin Andone: İki hafta içinde Galatasaray ya da Brighton'da olacağım
TIR, önce otomobile sonra sürücüsüne çarptı: 1 ölü, 1 yaralı İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı

Son Dakika Haberleri
17:28 Nefes borusuna kaçan yemek öldürdü - Son Dakika
17:28 Tahliye edilen riskli okulun istinat duvarı çöktü - Son Dakika
17:28 Bu bağımlılıkta kişi "eşya" aşeriyor! - Son Dakika
17:28 Almanya Dışişleri Bakanı: "Uluslararası güçler çekilirse Irak teröre verimli bir zemine dönüşür" - Son Dakika
17:28 Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal oldu - Son Dakika
16:41 İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Son Dakika
16:10 Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.1.2020 17:32:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ağrı'da aşırı soğuklarda tırların yakıt depoları dondu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]