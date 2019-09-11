Son Dakika Haberleri: Ağrı'da askeri araç şarampole devrildi: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Ağrı'da askeri araç şarampole devrildi: 3 yaralı

1 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zırhlı askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 asker hafif yaralandı.

Ağrı'da askeri araç şarampole devrildi: 3 yaralı, System.String[]

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde zırhlı askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 3 asker hafif yaralandı.


Alınan bilgiye göre, devriye görevi için ilçeye bağlı Esnemez köyüne giden güvenlik güçlerini taşıyan Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığına ait zırhlı araç, Ağrı- İran kara yolunun Esnemez köyü yol ayrımında şarampole devrildi.


Kazada yaralanan 3 asker, Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Askerlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Doğubeyazıt, Jandarma, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 04:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yol sandığı merdivenlerden uçtu, saatlerce aracın üzerinde bekledi
Büyükşehir belediye başkanlarına konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, işten çıkarmaları eleştirdi Mahsun Kırmızıgül, hastanede yatan oyuncu Erol Demiröz için kan çağrısında bulundu Anayasa Mahkemesi, Wikipedia yasağını genel kurula sevk etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 18:20:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da askeri araç şarampole devrildi: 3 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]