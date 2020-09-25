Ayağı çelik tele takılan köpeği itfaiye kurtardı - Son Dakika

Ağrı'da ayağı çelik tel yumağına takılarak yaralanan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
100. Yıl Mahallesi'nde yerdeki çelik tel yumağına ayağı takılan ve yürüyemeyen köpeği kendi çabalarıyla kurtaramayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen ekipler, makasla teli keserek köpeği kurtardı.
Ayağından yaralanan köpek, tedavisi için Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:59 - Kaynak: AA
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