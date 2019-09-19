Son Dakika Haberleri: Ağrı'da ayçiçeği hasadı başladı
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Ağrı'da ayçiçeği hasadı başladı

1 saat önce

Ağrı'da çiftçiler ayçiçeği hasadına başladı.

Ağrı'da ayçiçeği hasadı başladı, System.String[]

Ağrı'da çiftçiler ayçiçeği hasadına başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hacısefer köyünde 3300 dekar alanda üretimi yapılan ayçiçeğinin hasadı, İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin ve kurum personellerinin katılımıyla gerçekleşti.

Kenan Engin, ilde ayçiçeği yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması için üreticilerin yanında olduklarını belirterek, üreticilere her türlü teknik desteği sağlayacaklarını kaydetti.

Engin, ayçiçeği hasadının tüm üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Kenan Engin, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 02:52 Kaynak: AA
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