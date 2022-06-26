Yaralanan Seyhan ve Murat Aktaş ise sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

Erzurum, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ağrı'da aydınlatma direğine çarpan minibüsteki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.