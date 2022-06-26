Ağrı'da aydınlatma direğine çarpan minibüsteki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ağrı'da aydınlatma direğine çarpan minibüsteki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

26.06.2022 10:13
Ağrı'da aydınlatma direğine çarpan minibüsteki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ağrı'da, minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Ağrı'da, minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mehmet Sinay yönetimindeki 33 KOC 42 plakalı minibüs, Erzurum-Ağrı kara yolu Sanayi Sitesi mevkisindeki akaryakıt istasyonunun aydınlatma direğine çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Seyhan ve Murat Aktaş ise sağlık ekiplerince Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Murat Aktaş, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Erzurum, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da aydınlatma direğine çarpan minibüsteki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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