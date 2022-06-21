Aylardır özenle bakılan kurbanlıklar pazara indi - Son Dakika
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Aylardır özenle bakılan kurbanlıklar pazara indi

21.06.2022 09:19

Hayvancılığın yaygın yapıldığı Ağrı'da, kış boyunca ahırlarda özenle bakılan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hayvan pazarına getirilmeye başlandı.

Hayvancılığın yaygın yapıldığı Ağrı'da, kış boyunca ahırlarda özenle bakılan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla hayvan pazarına getirilmeye başlandı.

Besiciler, kış boyunca ahırlarda özenle besledikleri büyükbaş ve küçükbaş hayvanları, kamyonlarla pazara getiriyor.

Yaklaşık bir yıldır hayvanlarını en iyi şekilde besleyen besiciler ile bütçelerine uygun hayvan almak isteyen alıcılar arasında zaman zaman sıkı pazarlıklar yaşanıyor.

Batı illerine kurban sevki için de hazırlıkların yapıldığı pazarda, ağırlıkları bir tona yakın olan simental cinsi boğalar, ortak kurbanlık almak isteyenlerin ilgisini çekiyor.

Besicilerden Engin Aykut, AA muhabirine, kentteki hayvanların etinin çok lezzetli olduğunu söyledi.

Yaklaşık bir tonluk simental cinsi hayvanını kurbanlık için satışa çıkardığını ifade eden Aykut, "55 bin lira istiyoruz. Şu an pazarın en ağır hayvanı ve bundan dolayı hem ilgi fazla hem de gelip fotoğraf çekenler oluyor. 48 bin lira veren var ama biz o fiyata vermiyoruz. Alıcı bekliyoruz. 7 kişi ortaklaşa bu hayvanı alabilir. Ortalama 550 kilo et verir." diye konuştu.

Besicilerden Fevzi Uçuk ve Mehmet Polat da pazara getirdikleri hayvanları zarar etmeden satmak için beklediklerini anlattı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

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