 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tartışmada gözü dönen baba, kızını öldürüp oğlunu yaraladı - Son Dakika

Tartışmada gözü dönen baba, kızını öldürüp oğlunu yaraladı

Son Güncelleme: 17.10.2023 12:53

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yaşanan aile içi kavgada baba, araya giren kızını silahla öldürüp oğlunu da yaraladı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde aile içi kavgada baba, araya giren kızını silahla vurarak öldürdü, bir oğlunu da yaraladı. Baba ve diğer 2 oğlu gözaltına alındı.

ARAYA GİRMEK İSTEYEN KIZINI DA VURDU

Aktepe köyünde yaşayan C.T. ile oğulları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Baba C.T. oğlu E.T'yi silahla vurarak yaraladı. Bu sırada kavgayı ayırmak için araya giren kızı D.T'ye (20) de kurşun isabet etti.

BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR YARALI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.T. hayatını kaybetti, ağır yaralanan E.T. Van'a sevk edildi. C.T. ile oğulları L.T. ve A.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Patnos, Ağrı, Baba, Jandarma, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tartışmada gözü dönen baba, kızını öldürüp oğlunu yaraladı - Son Dakika


Son Dakika
14:59 Beşiktaş cephesinden şaşırtan Barış Alper Yılmaz itirafı
14:49 Mine Gümüşkaya isimli Türk vatandaşı İsrail ordusuna katıldı
14:30 Genel merkez istedi! Yolsuzluk operasyonunun ardından Horasan Belediye Başkanı Abdulkadir Aydın istifa etti
14:26 İsrail'den bomba itiraf: Hamas'ın ülkeye sızmasını engellemede başarısız olduk
14:25 Arda Güler'in hareketi PSG'nin sahibi Khelaifi'yi sinirden çıldırttı! İntikam transferi yapacak
14:19 Tarifsiz acı! Teşhise geldi, yerde yatan cansız bedeni görünce adeta yıkıldı
14:18 Mardin'de Beşik Kertmesi Töreninde Gözaltına Alınan Aileler Serbest Bırakıldı
13:58 Japonya, Gazze Şeridi'ne 10 milyon dolarlık acil yardım sağlayacak
13:55 İran lideri: İsrail'in saldırıları devam ederse direniş güçleri harekete geçecek
13:39 Umreye gideceklere elektronik vize kolaylığı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2023 15:38:04. #1.11#
SON DAKİKA: Tartışmada gözü dönen baba, kızını öldürüp oğlunu yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement