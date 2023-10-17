Tartışmada gözü dönen baba, kızını öldürüp oğlunu yaraladı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde aile içi kavgada baba, araya giren kızını silahla vurarak öldürdü, bir oğlunu da yaraladı. Baba ve diğer 2 oğlu gözaltına alındı.

ARAYA GİRMEK İSTEYEN KIZINI DA VURDU

Aktepe köyünde yaşayan C.T. ile oğulları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Baba C.T. oğlu E.T'yi silahla vurarak yaraladı. Bu sırada kavgayı ayırmak için araya giren kızı D.T'ye (20) de kurşun isabet etti.

BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR YARALI

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırılan D.T. hayatını kaybetti, ağır yaralanan E.T. Van'a sevk edildi. C.T. ile oğulları L.T. ve A.T. gözaltına alındı.