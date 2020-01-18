Ağrı'da "Bağımlılıkla Mücadele İl Değerlendirme Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da 'Bağımlılıkla Mücadele İl Değerlendirme Toplantısı' yapıldı - Son Dakika

Ağrı'da "Bağımlılıkla Mücadele İl Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

6 saat önce

Ağrı'da, "Bağımlılıkla Mücadele İl Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Ağrı'da

Ağrı'da, "Bağımlılıkla Mücadele İl Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilik'te düzenlenen toplantıda konuşan Vali Süleyman Elban, devletin tüm organ ve kademeleri ile uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda tam bir uyum içinde çalıştığını söyledi.

Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda tek hedefin, sıfır tolerans ile gençleri ve ülkeyi korumak olduğunu belirten Elban, şöyle konuştu:

"Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunun sadece devletin ya da kamu kurumlarının sorumluluğunda olmadığını, toplumun tüm kesimini etkileyen bu konunun sivil toplum kuruluşları ile toplumun tüm kesiminin iş birliği içinde olması önemlidir. Uyuşturucu ile mücadele konusunda toplumsal bir duyarlılık ve bilinç oluşturmak amacıyla İçişleri Bakanlığımızca Uyuşturucuyla Mücadele Aplikasyonu (UYUMA)" projesi hayata geçirildi. Okul bölgeleri ve çevreleri başta olmak üzere, park-bahçe ve sosyal alanların kolluk güçleri tarafından sürekli olarak denetlenecek ve güvenlik kameraları ile sürekli takibin yapılacak. Uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda ilimizde çalışmaların kararlılıkla devam edecektir."

Toplantıya, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve uyuşturucuyla mücadelede görevli kamu kurumlarının amirleri katıldı.

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 11:54 Kaynak: AA
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