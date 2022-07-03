Ağrı'da bağırsağında uyuşturucu taşıyan İranlı yakalandı - Son Dakika
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Ağrı'da bağırsağında uyuşturucu taşıyan İranlı yakalandı

03.07.2022 23:39
Ağrı'da bağırsağında uyuşturucu taşıyan İranlı yakalandı

Ağrı'da bağırsağında uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen İran uyruklu kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da bağırsağında uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen İran uyruklu kişi gözaltına alındı.

Polis ekipleri, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki uygulama noktasında durdurdukları ticari araçta yolculuk yapan İran uyruklu M.J'nin üst aramasında iki parça halinde şeffaf poşete sarılı 10.17 gram metamfetamin ele geçirdi.

Ekipler, gözaltına aldıkları M.J'yi, yemek istememesi ve aşırı tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

M.J'nin burada çekilen röntgeninde bağırsağında uyuşturucu kapsülleri olduğu belirlendi.

Yapılan kontrolde, M.J'nin bağırsağında 12 kapsül halinde 345,19 gram metamfetamin bulundu.

Üzerinde ve bağırsağında toplam 355.36 gram metamfetamin ele geçirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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Kaynak: AA

İran, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da bağırsağında uyuşturucu taşıyan İranlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ağrı'da bağırsağında uyuşturucu taşıyan İranlı yakalandı - Son Dakika
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