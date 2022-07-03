Ekipler, gözaltına aldıkları M.J'yi, yemek istememesi ve aşırı tedirgin davranışlar sergilemesi üzerine Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne götürdü.

Kaynak: AA

İran, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ağrı'da bağırsağında uyuşturucu taşıyan İranlı yakalandı - Son Dakika

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