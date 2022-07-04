Ağrı'da bağırsağında uyuşturucu taşıyan İranlı zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Ağrı'da bağırsağında uyuşturucu taşıyan İranlı zanlı tutuklandı

04.07.2022 14:16
Ağrı'da bağırsağında uyuşturucu taşıyan İranlı zanlı tutuklandı

Ağrı'da bağırsağında uyuşturucu taşıdığı belirlenen İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

Ağrı'da bağırsağında uyuşturucu taşıdığı belirlenen İran uyruklu şüpheli tutuklandı.

Polis ekiplerinin, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki uygulama noktasında dün durdurduğu ticari araçta yolculuk yapan, üzerinde ve bağırsağında 355,36 gram metamfetamin ele geçirilen M.J'nin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

YORUMLAR
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, İran'da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, İran'da İran uyruklu şahsın bağırsağında 12 kapsül metamfetamin maddesi ele geçirildi İran uyruklu şahsın bağırsağında 12 kapsül metamfetamin maddesi ele geçirildi
Kaynak: AA

İran, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da bağırsağında uyuşturucu taşıyan İranlı zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ağrı'da bağırsağında uyuşturucu taşıyan İranlı zanlı tutuklandı - Son Dakika
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