Ağrı'da başarılı akademisyenler ödüllendirildi - Son Dakika

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) ile İbrahim Çeçen Vakfı (IC) işbirliğiyle başarılı akademisyenlere "Bilimsel Teşvik Ödülleri" verildi..

Üniversitenin yerleşkesinde bulunan Kültür ve Kongre Merkezi Osmanlı Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Vali Osman Varol, İbrahim Çeçen Üniveersitesi'nin fiziki anlamda birçok üniversiteden iyi olduğunu söyledi.

Akademik bilginin tek başına yeterli olmadığını ifade eden Varol, "Akademik bilgi ve danışma mekanizmasının stratejik vizyona sahip yöneticilik anlayışıyla birleştiğinde aşamayacağı hiçbir problem yoktur. Akademik bilgiyi üretmekle yönetmek birbirinden çok farklı şeylerdir. diye konuştu.

Belediye Başkanı Savcı Sayan da kentin, imar planı, şehir yapılanması, gençlerin ve kadınların eğitimi anlamında üniversiteye büyük bir ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ise üniversitenin 2016'da 58 olan makale sayısı ile 107 üniversite arasında 94'üncü sırada olduğunu ve 2019'da 122 makale sayısı ile 108 üniversite arasında 66'ncı sıraya yükseldiğine işaret etti.

IC Vakfı Müdürü Dr. Meral Dinçer, üniversite ve akademisyenlerinin her konuda destekçisi olduklarını, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.

Başarılı akademisyenlere ödüllerinin verilmesi ile sona eren programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, kurum müdürleri ve akademisyenler katıldı.