Ağrı'da basın mensuplarına ilk yardım eğitimi - Son Dakika

Ağrı'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) ulusal ve yerel basın mensuplarına ilk yardım eğitimi verildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, 2019 ve 2020 yıllarının afete hazırlık yılı ilan edilmesi nedeniyle kentte görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları için ilk yardım eğitimi düzenledi.

AFAD İl Müdürü Necati Oruk başkanlığında gerçekleştirilen 2 saatlik eğitimde, İl Sağlık Müdürlüğü ve UMKE personelleri, ilk yardım konusunda basın mensuplarını bilgilendirdi.

Uygulamalı eğitimlerin ardından konuşan AFAD İl Müdürü Oruk, ocak ayının temasının "ilk yardım eğitimi" olarak belirlendiğini anımsattı.

Kentte görev yapan basın mensuplarına ilk yardım eğitimi verdiklerini ifade eden Oruk, "Eğitim çok başarılı geçti. İlk yardım konularında neler yapılması gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı. Aynı zamanda bu eğitimlerimize herkes dilekçe ile başvurabilir. 16 saatlik eğitim sonunda katılımcılara sertifika ve kimlik veriyoruz." diye konuştu.