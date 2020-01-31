Ağrı'da basın mensuplarına ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika
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Ağrı'da basın mensuplarına ilk yardım eğitimi verildi

6 saat önce

Ağrı'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 2019 ve 2020 yıllarının afete hazırlık yılı ilan edilmesi ile kentte faaliyet gösteren ulusal ve yerel basın mensuplarına ilk yardım eğitimi verildi.

Ağrı'da basın mensuplarına ilk yardım eğitimi verildi, System.String[]

Ağrı'da, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından 2019 ve 2020 yıllarının afete hazırlık yılı ilan edilmesi ile kentte faaliyet gösteren ulusal ve yerel basın mensuplarına ilk yardım eğitimi verildi.


Ağrı AFAD İl Müdürü Necati Oruk başkanlığında gerçekleştirilen 2 saatlik eğitimde, İl Sağlık Müdürlüğü ve UMKE'de görevli yetkili personeller, ilk yardım konusunda basın mensuplarına çeşitli bilgiler aktardı.


Yapılan eğitimin ardından açıklamada bulunan AFAD İl Müdürü Necati Oruk, Ocak ayının temasının "ilk yardım eğitimi" olarak belirlendiğini ifade ederek: "Eğitim çok başarılı geçti. İlk yardım konularında neler yapılması gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı. Aynı zamanda bu eğitimlerimize herkes dilekçe ile başvurabilir. 16 saatlik eğitim sonunda katılımcılara sertifika ve kimlik veriyoruz" dedi. - AĞRI

AFAD, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 01:27 Kaynak: İHA
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