Ağrı'da bayram öncesi çocuklar sevindirildi

Birlik Vakfı Ağrı Şubesi hayırseverlerin katkısıyla Ramazan Bayramı öncesi 100 çocuğa bayram kıyafeti dağıttı.Birlik Vakfı Ağrı Şubesi, Genç Birlik ve Birlik Vakfı Hanımlar Komisyonu iş birliği ile Ağrı'da ihtiyaç sahibi çocukların bayrama mutlu girmeleri için yardım kampanyası düzenlendi. Başlatılan kampanyaya hayırseverlerde destek verdi. Kampanya ile beraber yaklaşık 100 çocuğa bayram öncesi bayramlık kıyafet alındı.'Çocuklarımızın bayrama daha güzel girmelerini, daha mutlu olmalarını sağlamak için yaptık.'Başlattıkları kampanya ile ilgili bilgi veren Birlik Vakfı Ağrı Şubesi Başkanı Deniz Altındağ , çocuklara sahip çıkılması gerektiğini ve hayatın bütün zorluklarını üzerlerinde hisseden yetim ve öksüz çocukları sevindirmenin önemine dikkat çekerek: "Birlik Vakfı Ağrı Şubesi olarak bizler, bu Ramazan da yolumuzu gözleyen ailelere ulaşarak 300 aileye gıda yardımı yaptık. Çeşitli yardımlarda bulunduk. Ayrıca 100 çocuğumuzu da bağışçılar ve hayırseverlerin katkısıyla giyindirdik. Bunları çocuklarımızın Ramazan Bayramına daha güzel girmelerini, daha mutlu olmalarını sağlamak için yaptık."dedi.'Halkımız, her şeye rağmen çocukları sevindirmenin peşinde' Türkiye 'nin ülke olarak, toplum olarak çektiği bütün sıkıntı ve zorluğa rağmen hiçbir zaman merhametten, yardım severlikten uzak kalmayan bir halka sahip olduğunu belirten Altındağ: " Bu bozuk düzende, dünyada adil olmayan, zulüm gören Müslümanlar arasında çocuklarımızın da bir nebze olsun gülmesine vesile olmak için bu çalışmalarımızı yapıyoruz. Gönüllü arkadaşlarımız, hanımlar komisyonumuz, gençlik komisyonlarımız ve Birlik Vakfı Ağrı Şubesi olarak topladığımız bağışları ailelere ulaştırmaya çalıştık. Çok şükür bu gün bir bağışçımızın da desteği ile mağazamızın sahibi de sağ olsun yüklü miktarda indirim yaparak bize destek oldu. Biz bunu şöyle anlatabiliriz ki, gerçekten halkımız her şeye rağmen, her sıkıntıya rağmen çocukları sevindirmenin peşinde ve bizler burada çocukları giydirirken de bunu gören bazı aileler burada bize bağışta bulundu. Bu vesile ile Vakfımıza yardımda bulunan bütün hayırseverlere teşekkür ediyorum." Şeklinde konuştu.