Ağrı-İran kara yolundaki bayram trafiği havadan denetlendi - Son Dakika
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Ağrı-İran kara yolundaki bayram trafiği havadan denetlendi

30.04.2022 14:00

Ağrı Valisi Osman Varol, Ağrı-İran kara yolunda İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğundaki trafik ve yol kontrol uygulama noktalarında yapılan kontrolleri helikopterle havadan denetledi.

Ağrı Valisi Osman Varol, Ağrı- İran kara yolunda İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğundaki trafik ve yol kontrol uygulama noktalarında yapılan kontrolleri helikopterle havadan denetledi.

Vali Varol, İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Albay Metin Günal, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amiri Jandarma Kıdemli Başçavuş Murat Somay ile İl Jandarma Komutanlığından havalanan helikopterle denetime çıktı. Varol ve beraberindekiler, Ağrı-İran kara yolu güzergahında bulunan Taşlıçay, Diyadin ve Doğubayazıt ilçelerindeki trafik yoğunluğunu ve yol uygulama noktalarını havadan inceledi.

755 aracın kontrol edildiği denetimde, kural ihlali yaptığı tespit edilen araçlar kontrol noktalarındaki ekiplere bildirildi. Uygulama noktalarındaki jandarma ekipleri de sürücülere hız yapmamaları ve trafik kurallarına uymaları uyarılarında bulundu.

Ağrı- Erzurum kara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında da yapılan denetimlere de katılan Vali Varol, seyahatleri boyunca emniyet kemeri takmaları noktasında vatandaşları uyardı.

"Normal sayılabilecek bir yoğunluk var"

Varol, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerin bayram boyunca devam edeceğini söyledi. Vatandaşların trafik kurallarına uymaları gerekliğini belirten Varol, şöyle konuştu:

"Özellikle Kovid-19 dönemini yaşadıktan sonra ilk serbest bayramımızın trafik kazalarıyla negatif bir algı oluşturmaması için tüm yurtta çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda şehrimizin giriş noktasında kontrol uygulamasına katılarak vatandaşlarımızla bir araya geldik. Vatandaşlarımızı ikaz ettik, trafik kuralları ve emniyet kemeri hassasiyetini hatırlattık. Jandarma teşkilatımıza ait helikopterle şehir merkezinden Doğubayazıt ilçesine kadarki trafik tedbirlerini havadan denetledik. Şu an için yollarımızda normal sayılabilecek bir yoğunluk var. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyoruz. Bayramımızın trafik kazaları ve trafik kazalarında vereceğimiz kayıplarla zehir olmaması için tüm vatandaşlarımızı tekrar trafik konusunda duyarlılığa davet ediyoruz."

Ağrı-İran kara yolundaki bayram trafiği havadan denetlendi
Ağrı-İran kara yolundaki bayram trafiği havadan denetlendi
Ağrı-İran kara yolundaki bayram trafiği havadan denetlendi
Ağrı-İran kara yolundaki bayram trafiği havadan denetlendi
Ağrı-İran kara yolundaki bayram trafiği havadan denetlendi
Ağrı-İran kara yolundaki bayram trafiği havadan denetlendi
Ağrı-İran kara yolundaki bayram trafiği havadan denetlendi
Ağrı-İran kara yolundaki bayram trafiği havadan denetlendi
Ağrı-İran kara yolundaki bayram trafiği havadan denetlendi
Ağrı-İran kara yolundaki bayram trafiği havadan denetlendi
Ağrı-İran kara yolundaki bayram trafiği havadan denetlendi

YORUMLAR
500
Bayramda oluşacak trafik yoğunluğu tatil boyunca havadan denetlenecek Bayramda oluşacak trafik yoğunluğu tatil boyunca havadan denetlenecek Jandarma bayram öncesi trafiği hem havadan, hem de karadan denetliyor Jandarma bayram öncesi trafiği hem havadan, hem de karadan denetliyor

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı-İran kara yolundaki bayram trafiği havadan denetlendi - Son Dakika


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