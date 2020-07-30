Ağrı'da Bayram öncesi ihtiyaç sahibi bin 500 çocuğa kıyafet çeki dağıtıldı - Son Dakika

Ağrı Belediyesi aracılığıyla düzenlenen programla Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) ve Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu (WEFA) tarafından ihtiyaç sahibi bin 500 çocuğa kıyafet çeki dağıtıldı.

Millet Bahçesinde düzenlenen etkinlikte, AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı Mustafa Kenan Yılmaz ile Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, bin 500 çocuğa 100'er liralık hediye çeki dağıttı.

Program sonrası konuşan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Ağrı'daki ihtiyaç sahibi çocuklar için destekte bulunan Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) ve Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu (WEFA)'ya teşekkür ederek, bayram süresi boyunca belediye olarak sağlayacakları destekle Ağrı'da yaklaşık 5 bin çocuğa ulaşacaklarını söyledi. - AĞRI