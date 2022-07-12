Vali Yardımcısı Şenkon ve beraberindekiler, Ağrı- İran kara yolu güzergahında bulunan Taşlıçay ve Diyadin ilçeleri ile yol kontrol uygulama noktalarındaki trafik yoğunluğunu havadan inceledi.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş timleri, vatandaşların güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak ve ihlallerin önlenmesi amacıyla helikopter destekli trafik denetim programı düzenledi.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Jandarma, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ağrı'da bayram trafiği havadan denetlendi - Son Dakika

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