Ağrı'da bayram ve düğünlerde toplu yemek organizasyonu yasaklandı - Son Dakika

Ağrı'da bayram ve düğünlerde toplu yemek organizasyonu yasaklandı

Ağrı Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ek tedbirleri kapsamında toplu düğün ve bayram yemek organizasyonlarının yapılmamasına karar verildiğini bildirdi.

Ağrı'da bayram ve düğünlerde toplu yemek organizasyonu yasaklandı, System.String[]

Ağrı Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ek tedbirleri kapsamında toplu düğün ve bayram yemek organizasyonlarının yapılmamasına karar verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Osman Varol başkanlığında toplanan İl Pandemi Koordinasyon Kurulunun, Kovid-19 salgını nedeniyle ek tedbirler alınmasına oy birliğiyle karar verdiği belirtildi.

Açıklamada, ek tedbirler kapsamında, düğünlerin 12.00-14.00 ile 19.00-21.00 saatleri arasında yapılmasına, düğüne gelen misafirlerin girişlerde mutlaka ateşlerinin ölçülmesine, ateşi 38 dereceden yüksek olanların da en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesine karar verildiği ifade edildi.

Kentte Kurban Bayramı süresince toplu olarak mezarlık ziyaretlerinin yapılmamasının, bireysel mezarlık ziyaretlerinde yoğunluğun önüne geçmek için giriş çıkışların ayrı noktalardan maske, mesafe ve temizlik şartlarına uyularak yapılmasının kararlaştırıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplu düğün ve bayram yemek organizasyonlarının yasaklandığı kentte, il merkezi ve köylerde İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığınca gerekli denetimler yapılacak. Kurallara uymayanlara para cezası ve adli işlem uygulanacak."

Ağrı Valiliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 10:57

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da bayram ve düğünlerde toplu yemek organizasyonu yasaklandı - Son Dakika
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