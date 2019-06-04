Son Dakika Haberleri: Ağrı'da bayramlaşma
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Ağrı'da bayramlaşma

1 saat önce

Ağrı Valisi Süleyman Elban, kurum müdürleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

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Ağrı Valisi Süleyman Elban, kurum müdürleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Ağrı Öğretmenevi'nde bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Elban, burada kurum müdürleri ve vatandaşların bayramını kutlayarak, Ramazan Bayramı'nın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesinde temennisinde bulundu.

Programa AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, 12. Mekanize Tugay Komutanı Faruk Metin, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 02:36 Kaynak: AA
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