İlçe Belediye Başkanları: Hepimiz Savcı Sayan'ız

Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru ise 'Biz dört belde, 4 ilçe olarak çok kıymetli başkanımızın arkasındayız. Her zamanda arkasında olacağız. Tabiri caizse "İt ürür, kervan yürür" onlar ürüsün biz yürümeye devam edeceğiz. Hepimiz Savcı Sayan'ız' dedi.