İlçe Belediye Başkanları: Hepimiz Savcı Sayan?ız - Son Dakika

İlçe Belediye Başkanları: Hepimiz Savcı Sayan?ız

23.12.2020 21:33
İlçe Belediye Başkanları: Hepimiz Savcı Sayan?ız, System.String[]

İlçe Belediye Başkanları: Hepimiz Savcı Sayan'ızAĞRI'da ilçe ve belde belediye başkanları Belediye Başkanı Savcı Saya'na destek verdi.

İlçe Belediye Başkanları: Hepimiz Savcı Sayan'ız

AĞRI'da ilçe ve belde belediye başkanları Belediye Başkanı Savcı Saya'na destek verdi. Çirkin saldırıyı lanetlediklerini söyleyen başkanlar, 'Hepimiz Savcı Sayan'ız' dedi. İsviçre'de yaşayan Abdulkadir Aktürk isimli şahsın, sosyal medyadan paylaştığı videoda Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a hakaret ederek suikast çağrısı yapmasına Ağrı'daki ilçe ve belde belediye başkanları tepki gösterdi. Ağrı Belediyesi hizmet binasında bir araya gelen Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut, Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru, Taşlıçay Belediye Başkanı İsmet Taşdemir, Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül ve Yücekapı Belde Belediye Başkanı Nurettin Öztürk Ağrı Belediye Başkanları Ahmet Tunç, Mehmet Alpaslan ve Kasım Bulan ile birlikte yaptıkları açıklamayla Başkan Sayan'a destek verdiklerini ifade etti.HDP'NİN İNSANLARA VEREBİLECEĞİ ŞEY KAN VE GÖZYAŞIBelediye Başkanları adına açıklama yapan Hamur Belediye Başkanı Cezmi Ergül: "Birkaç gün önce sosyal medya hesabı üzerinden İsviçre'de yaşayan Abdulkadir Aktürk isimli bir meczup, maalasef ilimiz için çok değerli olan Belediye Başkanımız Sayın Savcı sayan'ı hedef göstererek Ağrı'nın gençlerine gidin okuyun, adam olun, memleketinize faydalı olun demek yerine malesef Savcı Sayan'na suikast düzenlemeleri konusunda gençlere yönlendirmelerde bulunmuştur. Bizde Ağrılı belediye başkanları olarak kesinlikle yapılan bu çirkin saldırıyı lanetliyoruz ve kınıyoruz. Belediye başkanları olarak Belediye Başkanımız Savcı Sayan'ın yanında olduğumuzu açıkça belirtiyoruz. Demek ki HDP'nin Türkiye'de insanlara verebileceği tek şey kan ve gözyaşıdır. İnsanları bir birlerine kırdırmadır. Bütün insanları hedef gösterip yok etmektir. Kesinlikle memlekete faydalı olabilecek ve 1923 yılından bu güne kadar Ağrı için gelebilecek en nitelikli en donanımlı bir siyasetçiyi hedef göstermesi de Ağrı'ya Ağrı'nın tamamını hedef göstermesi anlamına gelmektedir. Bizim açımızdan biz kesinlikle bunu şiddetle kınıyoruz. Savcı Beyin yanında olduğumuzuda açıkça ifade ediyoruz? diye konuştu.

Tutak Belediye Başkanı Bülent Duru ise 'Biz dört belde, 4 ilçe olarak çok kıymetli başkanımızın arkasındayız. Her zamanda arkasında olacağız. Tabiri caizse "İt ürür, kervan yürür" onlar ürüsün biz yürümeye devam edeceğiz. Hepimiz Savcı Sayan'ız' dedi.


İlçe Belediye Başkanları: Hepimiz Savcı Sayan?ız

Savcı Sayan, Suikast, İsviçre, Ağrı, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika İlçe Belediye Başkanları: Hepimiz Savcı Sayan?ız - Son Dakika


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