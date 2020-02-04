Ağrı'da belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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Ağrı'da belediye ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor
6 saat önce
Ağrı'da etkili olan kar yağışı sonrası belediye bağlı ekiplerin, cadde ve sokaklarda yol açma ve tuzlama çalışmaları gece gündüz devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 10:05 Kaynak: İHA
Ağrı'da etkili olan kar yağışı sonrası belediye bağlı ekiplerin, cadde ve sokaklarda yol açma ve tuzlama çalışmaları gece gündüz devam ediyor.
Kentte iki günlük aralıksız süren kar yağışının ardından vatandaşların mağdur olmaması için tüm cadde ve sokaklarda çalışma yürüten ekipler, biriken kar kütlelerini kamyonlarla şehir dışına taşıyor. Ağrı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz, gecesini gündüzüne katıp karla mücadele ediyor. Vatandaşların mağdur olmaması adına 18 mahallemizde çalışmalarımız aralıksız bir şekilde sürüyor" ifadeleri kullanıldı - AĞRI
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