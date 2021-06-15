Ağrı'da belediye işçilerinin maaşına bin lira zam yapıldı - Son Dakika

Ağrı Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle, 430 belediye işçisinin maaşına bin lira zam yapıldı.

Belediye önünde düzenlenen toplu iş sözleşmesi imza töreni programında bir konuşma yapan Belediye Başkanı Savcı Sayan, kimsenin kimseden üstün olmadığını ve her zaman işçilerin yanında yer aldıklarını söyledi.

İşçilere yardımcı olmak için her zaman ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirten Sayan, şu değerlendirmede bulundu:

"Gönlümden geçen yüksek zamlar var ama emin olun bütün imkanları zorlayarak size bu zammı verdik. Allah size ve çocuklarınıza bu parayı sağlıklı bir şekilde yemeyi ve yedirmeyi nasip etsin. Biz kimseyi kendimizin aşağı görmüyoruz. ya da o işçi ben belediye başkanıyım şeklinde gördüğüm gün Allah bana ölümü nasip etsin. Benim yüreğim her zaman sizin yüreğinizin altındadır. Siz her zaman benim başımın tacısınız. Ne olursunuz siz de belediyenize sahip çıkın. Gönül rahatlığı içerisinde hepinizin maaşlarına net bin lira zam yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."

Sayan, işçilerin yalnız olmadığını ve her zaman onları destekleyeceklerini ifade etti.

Birlik ve beraberlik içerisinde Ağrı'ya hizmet edeceklerini vurgulayan Sayan, "Çocuklarınız benim çocuklarım, benim çocuklarım sizin çocuklarınızdır. Eviniz benim evim, benim evim sizin evinizdir. Allah rızası için doğru dürüst çalışın. Yeter ki, bu belediyeye ihanet etmeyin. Kim size ihanet ediyorsa benim düşmanımdır. Ben de size ihanet edersem Allah beni iki dünyada da barındırmasın. Birlik ve beraberlik içerisinde ilimize, belediyemize, araçlarımıza, ülkemize, bayrağımıza ve milletimize sahip çıkacağız." diye konuştu.

Hizmet-İş Genel Başkan Vekili Avukat Hüseyin Öz ise Ağrı Belediyesi ile kentteki birçok ilçede örgütlendiklerini ve her yerde işçilerin şartlarının daha iyi hale getirilmesi için çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Program, toplu iş sözleşmesinin imzalanması, havai fişek gösterisi ve işçilerin yapılan zam sonrası halay çekmesiyle sona erdi.