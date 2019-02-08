Ağrı'da Besicilerin Zorlu Kış Mesaisi

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Dondurucu soğukların etkili olduğu Ağrı
'da besicilik yaparak geçimlerini sağlayan köylüler, hayvanlarını beslemek için her gün zorlu bir yolculuğa çıkıyor ve brandayla karın üzerinde saman taşıyor. Doğu Anadolu Bölgesi
'nde olumsuz hava koşulları köylerdeki besicilere zor anlar yaşatıyor.
Ağrı'nın Taşlıçay
ilçesine 6 kilometre uzaklıkta bulunan Aşağı Toklu köyündeki besiciler, yaz aylarında biçip topladıkları ot ve samanları, kışın hayvanlarına ulaştırmak için her gün zorlu yolculuğa çıkıyor.
Hava sıcaklığının eksi 20'yi bulduğu bölgede besiciler, köye 1 kilometre uzaklıkta dağlık alanda bulunan ot ve samanları kimi zaman sırtlarında kimi zaman brandaların üzerine koyarak evlerine getiriyor.
Besicilerden Mehmet Bulut
, AA muhabirine, hayvanlarını beslemek için kar, tipi ve dondurucu soğukla mücadele ettiklerini söyledi. Kar
örtüsü yoğun olduğu için samanları branda üzerinde taşımayı tercih ettiklerini anlatan Bulut, "30 yaşımdan bu yana sürekli ot taşıyorum. Yazın otumuzu ve samanımızı balya yapıp dağlık alanda topladık. Şimdi de otları branda ile taşıyıp getiriyoruz. Çok zorluk çekiyoruz" dedi.
Brandayla ot taşıyan besici Muhammet Aktaş ise geçen yıla göre bu yıl karın fazla yağdığını, bu yüzden zor günler geçirdiklerini anlattı.
Ağrı'da kışların çok çetin geçtiğini vurgulayan Aktaş, "Biz yazın otumuzu köye bir kilometre uzaklıkta bulunan alana taşıyoruz. Hayvanlarımız içeride aç, ot getirmezsek olmaz. Zorluğu var ama sonuçta çiftçiyiz, elimizden başka bir iş de gelmiyor. Otları branda ile taşıdığımızda daha kolay oluyor. En azından karın üzerinde kayıyor." diye konuştu.