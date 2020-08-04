Ağrı'da bıçaklı saldırgan 1'i ağır 4 kişiyi yaraladı - Son Dakika

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Elinde bıçakla olay yerinden kaçmak isteyen saldırgan, çevredekiler tarafından yakalanarak polis ekiplerine teslim edildi.

Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Tayfur'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İhbar üzerine belirtilen adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Saldırıda, boyun kısmından bıçaklanan Taner Tayfur ile 3 kişi yaralandı.

İsmi henüz öğrenilemeyen bir kişi, ilçe merkezinde çevredekilere rastgele bıçakla saldırdı.

Ağrı 'nın Doğubayazıt ilçesinde psikolojik rahatsızlığı olduğu ileri sürülen bir kişinin çevredekilere bıçakla rastgele saldırması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 09:41

Kaynak: AA

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