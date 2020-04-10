Ağrı'da bir evin çatısına yıldırım düştü - Son Dakika

Ağrı'da bir evin çatısına yıldırım düştü
6 saat önce
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bugün öğle saatlerinde bir evin çatısına düşen yıldırım, paniğe neden oldu.
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bugün öğle saatlerinde bir evin çatısına düşen yıldırım, paniğe neden oldu.
Taşlıçay ilçesinde çatısına yıldırım düşen tek katlı evde her hangi bir can kaybı yaşanmazken evin elektrik tesisatı ve prize takılı olan bütün elektronik cihazlar hasar gördü. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 05:39 Kaynak: İHA
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