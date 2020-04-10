Ağrı'da bir evin çatısına yıldırım düştü - Son Dakika

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bugün öğle saatlerinde bir evin çatısına düşen yıldırım, paniğe neden oldu.



Taşlıçay ilçesinde çatısına yıldırım düşen tek katlı evde her hangi bir can kaybı yaşanmazken evin elektrik tesisatı ve prize takılı olan bütün elektronik cihazlar hasar gördü. - AĞRI