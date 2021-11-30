Ağrı'da bir haftada trafik kurallarını ihlal eden 296 araç sürücüsüne ceza kesildi - Son Dakika

Ağrı'da geçen hafta yapılan trafik uygulamalarında 296 sürücüye, 113 bin 640 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, trafik ekiplerince il genelinde 22-28 Kasım tarihlerinde denetim yapıldı.

Ekipler, uygulamalarda kural ihlali yaptığı belirlenen 296 araç ve sürücüsüne toplam 113 bin 640 lira idari para cezası kesti.

Eksikliği tespit edilen 8 araç ise trafikten men edildi.