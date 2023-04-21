Ağrı'da bir kadın boğazı kesilerek öldürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı'da bir kadın boğazı kesilerek öldürüldü

21.04.2023 21:01
Ağrı'da bir kadın boğazı kesilerek öldürüldü

M.G. isimli şahsın annesi S.G.yi bıçakla yaraladığı ve kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli şahıs kendini ihbar ederek teslim oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ağrı'da sabah saatlerinde bir kadının boğazı kesilerek öldürüldüğü ihbarı alan polisler olay yerine gitti. Ekipler incelemelerin ardından, M.G. isimli şahsın babası bayram namazı için evden çıktıktan sonra annesi S.G.'yi bıçakla yaraladığını ve kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. M.G.'nin, annesini başka bir erkekle telefonda görüşürken gördüğü ve buna sinirlenince eline bıçak aldığı öğrenildi.

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Şüpheli şahıs olay sonrasında 112'yi arayıp annesini öldürdüğü ihbarında bulunarak olay yerine giden ekiplere teslim oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Ağrı'da Oğlu Tarafından Evlerinde Bıçaklanan Kadın Yaşamını Yitirdi Ağrı'da Oğlu Tarafından Evlerinde Bıçaklanan Kadın Yaşamını Yitirdi Ağrı'da Bayram Namazı Saatinde Annesini Bıçaklayarak Öldürdü Ağrı'da Bayram Namazı Saatinde Annesini Bıçaklayarak Öldürdü

Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da bir kadın boğazı kesilerek öldürüldü - Son Dakika


Son Dakika
21:34 Hikmet Karaman anne ve babasının fotoğrafını paylaşıp anlamlı bir not düştü
21:07 Kılıçdaroğlu'na aynı günde 3. saldırı! Adıyaman programını iptal etti
20:30 Tek bir noktaya vurgu yaptı! Carlo Ancelotti'den dikkat çeken Manchester City yorumu
20:27 Erdoğan'ın "Diyanet'i kaldıracaklarmış" sözüne Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Kimsenin gücü yetmez
20:09 Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi! İşte kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyasının detayları
19:10 Teknik heyet seferber oldu! Yıldız futbolcu Karagümrük maçında oynayabilecek mi?
19:03 Sudan'daki çatışmalarda bir Amerikan vatandaşı hayatını kaybetti
18:34 Gözü gibi baktığı nostaljik aracına 350 bin lira istiyor
17:59 Kılıçdaroğlu'nun açıklamasını alıntılayan Mustafa Sandal'dan dikkat çeken paylaşım: Bu yaşımda bayramlık dersi de görmek nasip oldu
17:54 Adana'da bayram gezmesine çıkan aile selde otomobiliyle mahsur kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2023 21:53:17. #1.11#
SON DAKİKA: Ağrı'da bir kadın boğazı kesilerek öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement