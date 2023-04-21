Ağrı'da bir kadın boğazı kesilerek öldürüldü

Ağrı'da sabah saatlerinde bir kadının boğazı kesilerek öldürüldüğü ihbarı alan polisler olay yerine gitti. Ekipler incelemelerin ardından, M.G. isimli şahsın babası bayram namazı için evden çıktıktan sonra annesi S.G.'yi bıçakla yaraladığını ve kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. M.G.'nin, annesini başka bir erkekle telefonda görüşürken gördüğü ve buna sinirlenince eline bıçak aldığı öğrenildi.

KENDİNİ İHBAR ETTİ

Şüpheli şahıs olay sonrasında 112'yi arayıp annesini öldürdüğü ihbarında bulunarak olay yerine giden ekiplere teslim oldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.