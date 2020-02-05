Ağrı'da bir kadın tartıştığı kocasını balta ile öldürdü - Son Dakika
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Ağrı'da bir kadın tartıştığı kocasını balta ile öldürdü

20 dakika önce

Ağrı'da bir kadın tartıştığı kocasını balta ile öldürdü.

Ağrı'da bir kadın tartıştığı kocasını balta ile öldürdü, System.String[]

Ağrı'da bir kadın tartıştığı kocasını balta ile öldürdü.

Taşlıçay ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Zeytun Ç. ile eşi Hasan Ç. arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle kavgaya dönüşen olayda Zeytun Ç, eşi Hasan Ç'ye arkadan baltayla vurarak, ağır yaraladı.

İlçe devlet hastanesine kaldırılan ve ilk müdahalesi burada yapıldıktan sonra ambulans ile Ağrı Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Hasan Ç, yolda hayatını kaybetti.

Hasan Ç'nin cenazesi Ağrı Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Polis tarafından gözaltına alınan Zeytun Ç ise işlemleri yapılmak üzere, Taşlıçay İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Öte yandan, Zeytun Ç ile Hasan Ç'nin 6 çocukları olduğu öğrenildi.

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:58 Kaynak: AA
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