Ağrı'da bir kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 15 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bişar ve Cemil Genç kardeşler arasında dün çıkan, aile bireylerinin de karıştığı kavgada Ahmet Elçi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 6 kişi yaralanmıştı.

Kümbet Mahallesi'nde yaşayan Bişar ve Cemil Genç kardeşler arasında dünkü silahlı, taşlı ve sopalı kavganın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ağrı 'nın Hamur ilçesinde kardeşler arasında bir kişinin öldüğü, 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2020 10:55

Kaynak: AA

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