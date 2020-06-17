Ağrı'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırının failleri jandarmanın sıkı takibiyle yakalandı - Son Dakika

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Gürbulak köyünde 13 Haziran'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırının faillerinin, güvenlik kamerası kayıtlarının yanı sıra Jandarma İnsansız Hava Aracı (JİHA) ile yapılan sıkı takiple yakalandığı ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da bugün Ankara'da, Yeni Nesil Kriminal İnceleme Aracı'nın tanıtımı sırasında anlattığı Ağrı'da meydana gelen ve jandarmanın sıkı takibiyle aydınlanan cinayet olayının görüntüleri ortaya çıktı.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, köy sınırlarındaki Gürbulak Gümrük Sınır Kapısı önünde, 13 Haziran 2020 günü saat 16.40 sıralarında, İ.E'nin silahla öldürülmesinin ardından jandarma geniş çaplı çalışma başlattı.

Ekiplerin, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kaçtığı aracın plakasını tespit etmesinin ardından bölgede keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden JİHA olay mahaline yönlendirildi.

Saldırganların kaçtığı araç havadan belirlendikten sonra görevli jandarma personeli, koordineli şekilde 34 JS 9889 plakalı aracı Doğubayazıt ilçe merkezi İshak Paşa Sarayı civarında durdurdu.

JİHA kameralarınca da anbean kaydedilen operasyonda, 3 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan 3 zanlı tutuklandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Gürbulak köyünde 13 Haziran'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetmiş, katil zanlısı 3 kişi yakalanmıştı.