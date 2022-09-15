Ağrı'da külçe altın olduğu değerlendirilen bir kilogramlık materyal yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifresi ve önlenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.

Ağrı 'da, bir kişinin üzerinde külçe altın olduğu değerlendirilen bir kilogramlık materyal ele geçirildi.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Ağrı, Güncel, Son Dakika

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