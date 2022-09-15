Ağrı'da külçe altın olduğu değerlendirilen bir kilogramlık materyal yakalandı - Son Dakika
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Ağrı'da külçe altın olduğu değerlendirilen bir kilogramlık materyal yakalandı

15.09.2022 15:00
Ağrı'da külçe altın olduğu değerlendirilen bir kilogramlık materyal yakalandı

Ağrı'da, bir kişinin üzerinde külçe altın olduğu değerlendirilen bir kilogramlık materyal ele geçirildi.

Ağrı'da, bir kişinin üzerinde külçe altın olduğu değerlendirilen bir kilogramlık materyal ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifresi ve önlenmesine yönelik çalışmalara devam ediyor.

Ekipler, bu çerçevede Enstitü Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri zanlı İ.K'yi durdurdu.

Zanlının üst aramasında, külçe altın olduğu değerlendirilen bir kilogramlık "Bank Of Irak Gold Platinum" ibareli materyal bulundu.

Ele geçirilen materyalin altın olup olmadığı polislerce kriminal laboratuvarda yapılacak inceleme sonrası belirlenecek.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da külçe altın olduğu değerlendirilen bir kilogramlık materyal yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ağrı'da külçe altın olduğu değerlendirilen bir kilogramlık materyal yakalandı - Son Dakika
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