Ağrı'da bir köyde etkili olan sel hasara yol açtı - Son Dakika

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı bir köyde etkili olan sel bazı evlerde hasara neden oldu.

İlçede sağanak sonrası Kalecik köyünde meydana gelen selde bazı ev, ahır ve tarım arazilerinin yanı sıra ot yığınlarının bulunduğu alanlar sular altında kaldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve İl Özel İdaresi ekipleri, bölgeye gelerek çalışma başlattı.

Öte yandan, köyde hasara neden olan sel, cep telefonu ile görüntülendi.

Köylülerden Mehmet Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sel nedeniyle vatandaşların korku yaşadığını belirterek, "Akşam saatlerinde yağmur yağdı ve kısa süre sonra köy sel suları altında kaldı. 15 gün önce yine köyde sel meydana gelmişti." diye konuştu.

İsa Alkan da şiddetli yağış ve dolu sonrası sel oluştuğunu ve hayvanlarının tarlalarda otladığı için şans eseri telef olmadıklarını anlattı.