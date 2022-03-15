Ağrı'da bir kuyumcudan 15 kilogram altın çalınmasına ilişkin 10 kişi daha yakalandı - Son Dakika

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bir kuyumcudan 12 milyon 504 bin lira değerindeki 15 kilogram altın çaldıkları iddiasıyla yakalanan 10 kişiden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Doğubayazıt ilçesindeki bir kuyumcudan bir süre önce yaklaşık 12 milyon 504 bin lira değerindeki 15 kilogram altının çalınması sonrası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Bu çalışmalar sonucu olayın gerçekleşmesinde kullanılan bazı malzemeleri temin ettikleri ve gözcülük yaptıkları değerlendirilen 2 kişi, geçen ay yakalanarak adli makamlarca tutuklandı.

Bu kişilerin tutuklanmasıyla ekiplerce genişletilen operasyon kapsamında saha ve istihbarat çalışmaları sonucu Ağrı'nın yanı sıra İstanbul ve Balıkesir'deki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda söz konusu soygun olayıyla ilişkili oldukları tespit edilen 3 kişi Balıkesir'de, 3 kişi İstanbul'da, 4 kişi de Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden 2'si sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çalınan altınların bulunması için zanlıların ev ve iş yerlerinde de arama yapıldı.

Aramalar sonucunda Doğubayazıt'ta 175,9 gram, Balıkesir'de 1 kilo 193 gram, İstanbul'da ise 1 kilo 480,35 gram altının yanı sıra 2 tabanca, 75 fişek, 3 av tüfeği, 2 oksijen tüpü ve 1 metal el testeresi ele geçirildi.

Şubatın ilk haftasında Doğubayazıt ilçesindeki İshak Paşa Mahallesi Ağrı Caddesi'nde bulunan dere yatağındaki binanın altından geçen kanalı kullanarak Turgay İsmailoğulları'na ait kuyumcu dükkanın zeminine ulaşan zanlılar, iş yerine girmeden sadece kasanın olduğu bölümü kesip 15 kilogram altını çalmıştı.