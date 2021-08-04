Ağrı'da bir minibüste 1 kilo 818 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

Ağrı'da bir minibüste 1 kilo 818 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi

Ağrı'nın Tutak ilçesinde bir minibüste yapılan aramada 1 kilo 818 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde bir minibüste yapılan aramada 1 kilo 818 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ağrı ve Hakkari İl Emniyet Müdürlükleri, Ağrı güzergahını kullanarak batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatını önlemek amacıyla çalışma yaptı. Bu kapsamda ekipler, Tutak ilçesinde durumundan şüphelendikleri bir minibüsü durdurdu. Narkotik arama köpeği desteğiyle arama yapan ekipler, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş şekilde 1 kilo 818 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı.

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