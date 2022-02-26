Ağrı'da bir minibüste 72 kilo 394 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Ağrı'da bir minibüste 72 kilo 394 gram eroin ele geçirildi

26.02.2022 20:04
Ağrı'da bir minibüste 72 kilo 394 gram eroin ele geçirildi

Ağrı'da, bir minibüste 72 kilo 394 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Ağrı'da, bir minibüste 72 kilo 394 gram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şeker Kavşağı'ndaki bir uygulama noktasında durdurulan minibüste narkotik dedektör köpeği desteğinde arama yaptı.

Ekipler, köpeğin tepki vermesiyle aracın alt kısmında oluşturulan bölümde yaptıkları aramada, poşetlere sarılan 140 pakette 72 kilo 394 gram eroin buldu.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

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Narkotik, Eroin, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da bir minibüste 72 kilo 394 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ağrı'da bir minibüste 72 kilo 394 gram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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