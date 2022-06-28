Otobüsün arka bölmesinde 4 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Otobüsün arka bölmesinde 4 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

28.06.2022 12:14

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İran plakalı otobüsün gizli bölmesinde 4 bin 400 paket kaçak sigara bulundu, sürücü gözaltına alındı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, İran plakalı otobüsün gizli bölmesinde 4 bin 400 paket kaçak sigara bulundu, sürücü gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Doğubayazıt Grup Amirliği ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, İran'dan yurda kaçak sigara getirileceği bilgisine ulaştı

Harekete geçen ekipler, İran plakalı bir otobüsü Doğubayazıt- Gürbulak kara yolunda durdurdu. Ekipler, aracın arka koltuğunun arka kısmına yaptırılan gizli bölmede 4 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Kaçak sigaralara imha edilmek üzere el koyan ekipler, İran uyruklu sürücü H.T'yi gözaltına aldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika 3. Sayfa Otobüsün arka bölmesinde 4 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otobüsün arka bölmesinde 4 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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