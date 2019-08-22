Son Dakika Haberleri: Ağrı'da bir tırda 35 kilogram eroin ele geçirildi
Son Dakika Güncel Haber

Ağrı'da bir tırda 35 kilogram eroin ele geçirildi

1 saat önce

Ağrı'da polislerce bir uygulama noktasında durdurulan tırda, 35 kilogram eroin ele geçirildi.

Ağrı'da bir tırda 35 kilogram eroin ele geçirildi, System.String[]

Ağrı'da polislerce bir uygulama noktasında durdurulan tırda, 35 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şeker Kavşağı'ndaki uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir tırı durdurdu.

Narkotik madde arama köpeği "Sezar"ın tepki vermesi üzerine tırda yapılan aramada 35 kilogram eroin ele geçirildi.

Tırın İran uyruklu sürücüsü gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Günlerce Drone ile izlediği lüks villadan 4 milyon lira çalan hırsız yakalandı
Ağrı'da 5 gündür kayıp olan 21 yaşındaki şahsın cesedi bulundu Son dakika! Esed rejimi, TSK gözlem noktasına taciz atışı yaptı Türkücü Sabahat Akkiraz, Türk halk müziği sanatçısı Ali Gürlü'nün vefat ettiğini duyurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.8.2019 13:25:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da bir tırda 35 kilogram eroin ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]