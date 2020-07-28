Ağrı'da bir tırda 70 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Ağrı'da uluslararası yasal yük taşıyan bir tırda yapılan aramada, 70 kilogram eroin, 40 kilogram afyon sakızı ve 16 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ağrı güzergahını kullanarak uyuşturucu madde nakleden suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda Şeker Kavşağı Narkotik Arama ve Kontrol Noktası'nda uluslararası yasal yük taşıyan bir tır durduruldu. Tır sürücüsünün şüpheli ve tedirgin hareketler sergilemesi üzerine narkotik dedektör köpeği yardımıyla arama yapıldı.

Tırın çekici kısmındaki yatak bölümünde, piyasa değeri 13 milyon lira olan 137 paket halinde 70 kilogram eroin, 78 paket halinde 40 kilogram afyon sakızı ve 21 paket halinde 16 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan tır sürücüsü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.