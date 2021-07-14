Ağrı'da bir tonluk boğalar alıcılarını bekliyor - Son Dakika

Ağrı Hayvan Borsası'na getirilen 1220 kilo ağırlığındaki "Mehmet" ile bir tonluk "Aslan" adlı simental cinsi boğalar, alıcılarını bekliyor.

Türkiye'de büyükbaş ve küçükbaş hayvancılığının yaygın yapıldığı illerden Ağrı'da, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Hayvan Borsası'nda hareketlilik yaşanıyor.

Besiciler ile daha uygun fiyata kurban bulmak için bekleyişlerini sürdüren alıcılar arasında sıkı pazarlıkların yaşandığı hayvan pazarında, bir tonluk ve iri olan büyükbaş hayvanlar yoğun ilgi görüyor.

Yaz ayları boyunca Kösedağ'ın yaylalarında kışın da ahırlarda beslenen boğalardan 1220 kilo ağırlığındaki "Mehmet"e 30 bin, bir ton ağırlığındaki "Aslan"a ise 27 bin lira fiyat biçildi.

Hayvan pazarında ilgi gören kurbanlıkları gören vatandaşlar, fotoğraf çekti.

Boğaların sahibi Nedim Kaya, AA muhabirine, büyük bir emek vererek kurbanlıkları beslediğini söyledi. Alıcı beklediklerini belirten Kaya, "Simental cinsi olan bu hayvanlarımızı yem, korunga ve fiğ ile besledim. Zaman zaman ciddi alıcılar oluyor ama henüz satamadık. 2 hayvana 57 bin lira istiyoruz." diye konuştu.