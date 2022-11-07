Ağrı'da 7 kişinin öldüğü otobüs kazası Türkiye'de iki gün içinde yaşanan 5. kaza olarak kayıtlara geçti - Son Dakika
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Ağrı'da 7 kişinin öldüğü otobüs kazası Türkiye'de iki gün içinde yaşanan 5. kaza olarak kayıtlara geçti

07.11.2022 15:59

Ağrı'da bir yolcu otobüsüyle yakıt yüklü tankerin çarpıştığı feci kazada 7 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Bugün Ağrı'da meydana gelen kaza ise Türkiye'de iki gün içinde yaşanan 5. kaza olarak kayıtlara geçti.

Ağrı'nın Tutak ilçesinde otobüs ile tankerin çarpıştığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Çarpışmanın etkisiyle alev alan otobüsü, itfaiye ekipleri söndürdü. Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

YAKIT TANKERİ PATLAYARAK ALEV ALDI

Olay yerinde bulunan DHA muhabiri Ramazan Demir'in aktardığına göre yakıt yüklü tanker ile yolcu otobüsü çarpıştı. Yakıt tankeri patlayarak alev aldı. Yolcu otobüsünde yangın çıktı ve pancar yüklü bir kamyon da kazaya karıştı.

ERDOĞAN: 7 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın meydana geldiği sırada Ankara'da '2000 Köy Yaşam Merkezinin Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ağrı'da meydana gelen kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ağrı'da 7 kişinin öldüğü otobüs kazası Türkiye'de iki gün içinde yaşanan 5. kaza olarak kayıtlara geçti

İKİ GÜN İÇİNDEKİ 5. OTOBÜS KAZASI

Dün Bolu'da devrilen yolcu otobüsünde üç kişi hayatını kaybetmiş, 16 kişi yaralanmıştı. Yine sabah saatlerinde ise Amasya'nın Taşova ilçesinde iş makinesine çarpan tur otobüsünde bulunan üç kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Ağrı'da 7 kişinin öldüğü otobüs kazası Türkiye'de iki gün içinde yaşanan 5. kaza olarak kayıtlara geçti

REFAH PARTİSİ'NİN OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Yine dün Yeniden Refah Partisi'nin Ankara'da yapılan 2'nci Olağan Genel Kurulu sonrası Kayseri'ye dönüş yolunda olan, partililerin taşındığı yolcu otobüsünün Nevşehir'de şarampole devrildiği kazada 17 kişi yaralandı.

Ağrı'da 7 kişinin öldüğü otobüs kazası Türkiye'de iki gün içinde yaşanan 5. kaza olarak kayıtlara geçti

GÖÇMENLERİ TAŞIYAN OTOBÜS DEVRİLDİ

Bugün Sivas'ın Gürün ilçesinde geri gönderme merkezine götürülen göçmenleri taşıyan yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu iki kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

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