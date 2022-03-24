Ağrı'da "Birlikte İngilizce" projesi ile 273 İngilizce öğretmenine seminer verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı'da "Birlikte İngilizce" projesi ile 273 İngilizce öğretmenine seminer verildi

24.03.2022 09:46

Proje kapsamında eğitim alan 4 öğretmen tarafından il merkezi ve ilçelerdeki ortaokullarda görev yapan toplam 273 İngilizce öğretmenine yönelikilk eğitim seminerleri tamamlandı.

Ağrı'da, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce, British Council ve Sabancı Vakfı işbirliği ile öğretmenlerin mesleki ve alan gelişimlerinin, mesleki işbirliklerinin desteklenmesi amacıyla hayata geçirilen "Birlikte İngilizce (English Together)" projesi kapsamındaortaokullarda görevli İngilizce öğretmenlerine yönelikher ay düzenli olarak seminerler veriliyor.

Proje hakkında bilgiler veren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek,"Bu projemiz ile ortaokul İngilizce öğretmenlerimizin mesleki ve alan gelişimlerinin, mesleki işbirliklerinin desteklenmesi amacıyla yürütülmektedir. Proje kapsamında öğretmenlerin bireysel öğretim uygulamaları hakkında düşünmeleri, kendi sorunlarını tespit etmeleri ve bu sorunlara birlikte çözüm bulmalarını sağlamak için Mesleki Öğrenme Topluluklarında birlikte çalışma becerileri desteklenmektedir. Söz konusu Mesleki Öğrenme Toplulukları, öğretmenlerin sınıf içi uygulamalarının verimliliğini arttırmanın temel bir aracı olacak ve yeni öğretim tekniklerini uygulama konusunda kendilerini yetkin hissetmelerini sağlayacaktır. Bu doğrultuda tüm faaliyetler öğretmenlerin ihtiyaçları analiz edilerek geliştirilmekte ve öğretmenlerden gelen geri bildirimlere göre gözden geçirilmektedir"dedi.

İl genelindeki ortaokullarda görev yapan toplam 273 İngilizce öğretmenine seminerlerin verildiğini belirten Kökrek,"Projeye Ağrı ilimizden katılarak eğitici eğitimlerini tamamlayan dört öğretmenimiz aldıkları eğitim sonucunda görev yerlerindeki ortaokul İngilizce öğretmenlerine seminer vermişlerdir. Öğretmenlerimizden merkez ilçemizde Esra Kudu 68 katılımcıyla, Patnos ve Tutak'ta Serhat Biçer toplamda 107 katılımcıyla, Eleşkirt ve Hamur'da Abdullah Muhammed Melikoğlu toplam 48 katılımcıyla, Taşlıçay ve Diyadin'de Nursel Kaya toplam 50 katılımcıyla Mesleki Öğrenme Toplulukları çerçevesinde eğitimlerini gerçekleştirmişlerdir. İngilizce dilinde yürütülen bu seminerlerde katılımcı öğretmenler eğitmenlerimizin yönergeleri doğrultusunda aktif bir şekilde katılım göstererek grup çalışmalarına dahil olmuşlardır. Eğitimlerin asıl amacı doğrultusunda bölgedeki ortak problemler üzerinde durularak beyin fırtınası yöntemiyle çeşitli çözüm önerileri getirilmiş ve bunların okullarda uygulanması teşvik edilmiştir. Her ay düzenli olarak aynı katılımcı öğretmenler ile gerçekleştirilecek olan bu uzun soluklu projenin ilimizdeki ilk toplantıları katılımcıların yoğun ilgi ve beğenisini toplamış, onları mesleki gelişim konusunda daha açıkve esnek bir hale getirmiştir. Bu Mesleki Öğrenme Toplulukları (Professional Learning Communities - PLCs) yürütülmeye devam edilecek ve en nihayetinde önce öğretmen, sonra öğrencilerde olumlu etkileri belirgin bir şekilde görülecektir"ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler
YORUMLAR
500

milli eğitim bakanlığı, İngilizce, Öğretmen, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da 'Birlikte İngilizce' projesi ile 273 İngilizce öğretmenine seminer verildi - Son Dakika


Son Dakika
08:58 210 kiloluk halterin altında kalan Justyn Vicky'nin boynu kırıldı! Feci ölüm anı kamerada
08:54 Fenomen sporcu, 210 kiloluk halterin altında kalarak boynunu kırdı! Anbean kaydedilen ölüm anı kan dondurdu
08:55 CHP'de gözler o iki isimde! Sızdırılan video sonrası İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu bugün ilk kez görüşecek
08:50 CHP'de kritik gün! Sızdırılan video sonrası İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu bugün bir araya gelecek
08:17 PSG'den flaş Mbappe kararı! Bir devir kapanıyor
08:13 PSG'den futbol dünyasını sallayan Mbappe kararı! Bir devir sona eriyor
08:15 Meteoroloji'den 40 il için yüksek sıcaklık uyarısı: Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın
08:11 Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmayın! Meteoroloji'den 40 il için yüksek sıcaklık uyarısı
08:02 Caner Topçu, yeni rol arkadaşını övmek isterken, eski partneri Rabia Soytürk'ü küplere bindirdi
07:58 Yeni rol arkadaşı Sümeyye Aydoğan'ı övmek isteyen Caner Topçu, eski partneri Rabia Soytürk'ü kızdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2023 09:16:53. #1.11#
SON DAKİKA: Ağrı'da "Birlikte İngilizce" projesi ile 273 İngilizce öğretmenine seminer verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement